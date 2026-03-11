Скидки
Китайский автогигант BYD рассматривает возможность вступления в Ф-1 — Bloomberg

Китайская компания BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, изучает возможность выхода в большой автоспорт, включая Формулу-1 и гонки на выносливость. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации агентства, среди возможных сценариев — создание собственной команды или приобретение существующей. Потенциальным препятствием для BYD может стать стоимость участия в «Королевских гонках». Разработка и вывод на старт болида требуют многолетних переговоров и могут обходиться в сумму до $ 500 млн за сезон.

В случае вступления BYD станет редким примером прямого участия китайского производителя в спорте, где доминируют европейские и американские команды. Ранее интерес к автоспорту проявляли и другие китайские компании: Geely успешно участвует в международных туринговых гонках через Cyan Racing, а Nio выиграла титул в дебютном сезоне Формулы-E в 2015 году.

Окончательное решение BYD пока не принято, и компания может отказаться от входа в любую из гоночных серий. Представитель BYD не ответил на запрос Bloomberg о комментарии.

Интерес китайского гиганта к автоспорту совпадает с ростом популярности Формулы-1 в Китае после возвращения этапа в Шанхай в 2024 году и появлением первого китайского пилота Гуаньюя Чжоу. Глава ФИА Мохаммед Бен Сулайем ранее заявлял, что появление китайского производителя стало бы логичным следующим шагом для серии после прихода «Кадиллака».

