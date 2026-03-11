Инвестиции Вольфа в «Альпин» могут осложнить отношения с «Маклареном» — F1Oversteer

Интерес руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа к приобретению 24-процентной доли Otro Capital в «Альпин» может поставить под угрозу и отношения немецкой компании с клиентской командой «Макларен». Об этом сообщает F1Oversteer.

«Макларен» использует двигатели «Мерседеса» с 2021 года, а в 2025-м стороны продлили контракт до 2030-го. Однако отношения между командами ухудшились после того, как «Макларен» обошёл «Мерседес» в Кубке конструкторов. По информации СМИ, ключевые фигуры в стане немецкого производителя хотят «избавиться» от британской команды как от клиента, а сам Вольф якобы изначально был против этого партнёрства.

Как отмечает издание, в случае успешной сделки с «Альпин» Вольф получит в команде «гораздо более высокую степень контроля», чем та, которую обычно имеет производитель двигателей. Это может привести к тому, что «Альпин» начнут получать преимущества перед «Маклареном» и «Уильямсом» в гонках.

Напряжённость в отношениях уже проявилась в начале сезона-2026. Руководитель «Макларена» Андреа Стелла выражал недовольство недостатком информации о новых силовых установках, которую инженеры команды получают от «Мерседеса». Аналогичные проблемы испытывает и «Уильямс».

При этом и «Макларен», и «Уильямс» связаны контрактами с «Мерседесом» до 2030 года, поэтому в случае изменения приоритетов немецкого производителя они не смогут быстро найти альтернативного поставщика.