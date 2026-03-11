Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Инвестиции Вольфа в «Альпин» могут осложнить отношения с «Маклареном» — F1Oversteer

Инвестиции Вольфа в «Альпин» могут осложнить отношения с «Маклареном» — F1Oversteer
Комментарии

Интерес руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа к приобретению 24-процентной доли Otro Capital в «Альпин» может поставить под угрозу и отношения немецкой компании с клиентской командой «Макларен». Об этом сообщает F1Oversteer.

«Макларен» использует двигатели «Мерседеса» с 2021 года, а в 2025-м стороны продлили контракт до 2030-го. Однако отношения между командами ухудшились после того, как «Макларен» обошёл «Мерседес» в Кубке конструкторов. По информации СМИ, ключевые фигуры в стане немецкого производителя хотят «избавиться» от британской команды как от клиента, а сам Вольф якобы изначально был против этого партнёрства.

Как отмечает издание, в случае успешной сделки с «Альпин» Вольф получит в команде «гораздо более высокую степень контроля», чем та, которую обычно имеет производитель двигателей. Это может привести к тому, что «Альпин» начнут получать преимущества перед «Маклареном» и «Уильямсом» в гонках.

Напряжённость в отношениях уже проявилась в начале сезона-2026. Руководитель «Макларена» Андреа Стелла выражал недовольство недостатком информации о новых силовых установках, которую инженеры команды получают от «Мерседеса». Аналогичные проблемы испытывает и «Уильямс».

При этом и «Макларен», и «Уильямс» связаны контрактами с «Мерседесом» до 2030 года, поэтому в случае изменения приоритетов немецкого производителя они не смогут быстро найти альтернативного поставщика.

Сейчас читают:
Догонит ли кто-то «Мерседес» и был ли у «Феррари» шанс при другой тактике? Разбор
Эксклюзив
Догонит ли кто-то «Мерседес» и был ли у «Феррари» шанс при другой тактике? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android