Бортолето — о дебютных очках «Ауди» в Ф-1: я совершал обгоны, которые не хотел делать

Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето прокомментировал своё выступление на Гран-при Австралии, где он принёс немецкой команде первые очки в истории. Бразилец финишировал на девятой позиции, несмотря на то что его напарник Нико Хюлькенберг не смог стартовать из-за технических проблем.

«Очень счастлив, это позитивный результат. Команда проделала невероятную работу. Всю зиму мы усердно трудились, чтобы собрать машину, которая финишировала в первой же гонке и пробилась в Q3. Это начало долгого пути.

Если бы мне кто-то сказал, что мы наберём очки в первой же гонке и попадём в третий сегмент квалификации, я бы сказал, что они пьяны, потому что сначала у нас было много проблем. Но команде удалось создать невероятный болид и добиться отличного результата.

Было очень приятно, но многому ещё предстоит научиться. Я совершал обгоны, которые не хотел делать, по ошибке. Просто у меня было так много энергии, а у другой машины её катастрофически не хватало.

Однако сейчас нужно много думать во время гонки. В прошлом году всё было гораздо более предсказуемо — ты совершаешь обгон, и дело сделано. Теперь же обгоняешь, а потом нужно просчитывать следующие три прямые, потому что соперник может вернуть позицию, потом обгоняешь снова — и так продолжается, пока у всех не станет одинаковым запас энергии.

Хотел бы я объяснить подробнее, но я сам ещё немного запутан в новых правилах. Мы познаём их по ходу дела», — приводит слова Бортолето издание Motorsport Week.

Гонщик признал, что старт получился «суматошным» из-за блокировок колёс, пит-стопов и выездов автомобиля безопасности, но подчеркнул, что доволен общим результатом.