Формула-1, Гран-при Китая — 2026: квалификация к спринту, онлайн-трансляция

Сегодня, 13 марта, на автодроме в Шанхае состоится квалификация к спринтерской гонке второго этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Китая. Сессия стартует в 10:30 мск. Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию заездов Формулы-1, доступную по нижеприведённым ссылкам или же в Матч-центре.

Все заезды гоночного уикенда можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Также эфир будет доступен в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Китае покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не запланировано.