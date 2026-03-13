Скидки
Формула-1, Гран-при Китая — 2026: квалификация к спринту, онлайн-трансляция

Комментарии

Сегодня, 13 марта, на автодроме в Шанхае состоится квалификация к спринтерской гонке второго этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Китая. Сессия стартует в 10:30 мск. Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию заездов Формулы-1, доступную по нижеприведённым ссылкам или же в Матч-центре.

Онлайн-трансляция квалификации к спринту Гран-при Китая Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт Квалификация
13 марта 2026, пятница. 10:30 МСК
Не началось

Все заезды гоночного уикенда можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Также эфир будет доступен в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Китае покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не запланировано.

