Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко — о ГП Австралии: знал, что старт преподнесёт сюрпризы

Хельмут Марко — о ГП Австралии: знал, что старт преподнесёт сюрпризы
Комментарии

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко высоко оценил скорость «Мерседеса» на старте нового сезона Формулы-1. По его мнению, немецкая команда опережает конкурентов примерно на секунду с круга.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

«Антонелли откатился на седьмое место на старте, но затем быстро вернулся на второе. В той фазе он был примерно на секунду быстрее остальных. Машина ехала как по рельсам, она действительно хороша, в отличие от предыдущих лет.

У меня пульс участился, потому что я знал, старт преподнесёт сюрпризы. Когда две машины «Ред Булл» оказались впереди на первом круге, пульс определённо зашкаливал», — приводит слова Марко издание sport.de.

Сейчас читают:
Догонит ли кто-то «Мерседес» и был ли у «Феррари» шанс при другой тактике? Разбор
Эксклюзив
Догонит ли кто-то «Мерседес» и был ли у «Феррари» шанс при другой тактике? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android