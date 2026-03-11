Хельмут Марко — о ГП Австралии: знал, что старт преподнесёт сюрпризы

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко высоко оценил скорость «Мерседеса» на старте нового сезона Формулы-1. По его мнению, немецкая команда опережает конкурентов примерно на секунду с круга.

«Антонелли откатился на седьмое место на старте, но затем быстро вернулся на второе. В той фазе он был примерно на секунду быстрее остальных. Машина ехала как по рельсам, она действительно хороша, в отличие от предыдущих лет.

У меня пульс участился, потому что я знал, старт преподнесёт сюрпризы. Когда две машины «Ред Булл» оказались впереди на первом круге, пульс определённо зашкаливал», — приводит слова Марко издание sport.de.