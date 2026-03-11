Льюис Хэмилтон обозначил, в чём «Феррари» уступает «Мерседесу»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», высказался об аспекте, в котором итальянцы уступают «Мерседесу».

«Нам просто нужно продолжать давить, нужно привозить обновления и продолжать развитие. Знаю, команда усердно работает над этим, чтобы убедиться, мы можем конкурировать в этом сезоне на высшем уровне. Нужно посмотреть и понять, где проигрываем. Похоже, проигрываем на прямых, думаю, в поворотах мы так же быстры, как «Мерседесы».

Машина хороша, нам просто нужно разобраться, откуда у них преимущество в скорости на прямой, и догнать их в этом. Это то, в чём нам нужно разобраться, но не сомневаюсь, что сможем это сделать», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.