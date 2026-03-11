«Расселл не является любимчиком Вольфа». Попов — о возможной борьбе в «Мерседесе»
Поделиться
Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о британском гонщике Формулы-1 Джордже Расселле из команды «Мерседес» после его победы на Гран-при Австралии.
Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519
«Джордж не является любимчиков Вольфа, хотя уже который год делает всё от него зависящее. Сначала любимчиком был Хэмилтон, а сейчас Вольф пытается посадить за руль Ферстаппена.
А Антонелли ему в сыновья годится, он к нему относится по-отечески… Я это к тому, что в случае, если у них начнётся борьба, Антонелли не укажут место в команде, как Зак Браун указал Пиастри в «Макларене». Всё в его руках, главное — ехать быстро. Сдерживать в угоду Расселлу его точно не будут», — сказал Попов в видеоролике в своей группе «ВКонтакте».
Материалы по теме
Комментарии
- 11 марта 2026
-
18:50
-
18:38
-
17:33
-
17:04
-
16:54
-
16:01
-
14:56
-
13:57
-
13:03
-
12:14
-
10:57
-
09:54
- 10 марта 2026
-
23:58
-
22:34
-
21:41
-
20:37
-
19:35
-
18:29
-
17:39
-
16:52
-
15:09
-
13:34
-
12:20
-
10:48
-
09:37
-
00:48
- 9 марта 2026
-
23:44
-
22:51
-
21:26
-
19:55
-
19:25
-
18:33
-
17:56
-
16:15
-
15:20