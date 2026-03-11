«Расселл не является любимчиком Вольфа». Попов — о возможной борьбе в «Мерседесе»

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о британском гонщике Формулы-1 Джордже Расселле из команды «Мерседес» после его победы на Гран-при Австралии.

«Джордж не является любимчиков Вольфа, хотя уже который год делает всё от него зависящее. Сначала любимчиком был Хэмилтон, а сейчас Вольф пытается посадить за руль Ферстаппена.

А Антонелли ему в сыновья годится, он к нему относится по-отечески… Я это к тому, что в случае, если у них начнётся борьба, Антонелли не укажут место в команде, как Зак Браун указал Пиастри в «Макларене». Всё в его руках, главное — ехать быстро. Сдерживать в угоду Расселлу его точно не будут», — сказал Попов в видеоролике в своей группе «ВКонтакте».