«Расселл не является любимчиком Вольфа». Попов — о возможной борьбе в «Мерседесе»

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о британском гонщике Формулы-1 Джордже Расселле из команды «Мерседес» после его победы на Гран-при Австралии.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

«Джордж не является любимчиков Вольфа, хотя уже который год делает всё от него зависящее. Сначала любимчиком был Хэмилтон, а сейчас Вольф пытается посадить за руль Ферстаппена.

А Антонелли ему в сыновья годится, он к нему относится по-отечески… Я это к тому, что в случае, если у них начнётся борьба, Антонелли не укажут место в команде, как Зак Браун указал Пиастри в «Макларене». Всё в его руках, главное — ехать быстро. Сдерживать в угоду Расселлу его точно не будут», — сказал Попов в видеоролике в своей группе «ВКонтакте».

