В «Альпин» заявили, что не смогут решить проблему с болидом до второго этапа сезона-2026

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен высказался о проблеме, которая есть в болидах французского коллектива.

«У нас недостаточная поворачиваемость на высоких скоростях. Мы видели это отчасти в Бахрейне [на тестах]. Понимаем природу проблемы. У нас есть запчасти, надеюсь, это решит проблему. Но в болиде в Китае их не будет. Так что это та проблема, с которой мы сейчас боремся, предпочёл бы, чтобы её не было. Но думаю, мы знаем, как с ней разобраться. Характеристики этой трассы [«Альберт-парк»] подразумевают больше высокоскоростных участков, поэтому проблема становится серьёзнее.

Мы приехали в Австралию из Бахрейна с ожиданиями, что будем бороться вне очковой зоны, но на деле всё оказалось хуже, чем рассчитывали. Было приятно заработать очко, и Пьер пилотировал как герой, это здорово, но некоторые из наших конкурентов установили обновления между тестами в Бахрейне и гонкой здесь. Мы — нет. Так что нужно что-то с этим делать. У нас есть в чём прибавить в производительности. Нужно поставить обновления на машину, потому что мы были просто недостаточно быстры.

Мы далеки от максимального потенциала нашей нынешней машины во всех аспектах: энергия, шины, шасси, настройки. Не могу винить в этом силовую установку. Думаю, присутствие четырёх машин с моторами «Мерседеса» в первой шестёрке квалификации — это о чём-то говорит», — приводит слова Нильсена издание The Race.