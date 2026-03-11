В «Ред Булл» завершили расследование причин схода Хаджара в Австралии
Команда Формулы-1 «Ред Булл» выяснила причины схода франко-алжирского гонщика Исака Хаджара во время дебютной гонки сезона-2026 Гран-при Австралии.
Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519
По данным издания GPblog, в австрийском коллективе подтвердили, что к сходу привела поломка силовой установки. Теперь двигатель доставят в Милтон-Кинс, будет проведено дальнейшее расследование относительно того, следует ли его окончательно списать, возможно, какие-то детали ещё можно будет использовать позже в этом сезоне.
Хаджар начинал гонку с третьего места после своего успеха в субботней квалификации. Но гонщик продержался в пелотоне до 11-го круга, на котором и столкнулся с поломкой.
