В «Ред Булл» завершили расследование причин схода Хаджара в Австралии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» выяснила причины схода франко-алжирского гонщика Исака Хаджара во время дебютной гонки сезона-2026 Гран-при Австралии.

По данным издания GPblog, в австрийском коллективе подтвердили, что к сходу привела поломка силовой установки. Теперь двигатель доставят в Милтон-Кинс, будет проведено дальнейшее расследование относительно того, следует ли его окончательно списать, возможно, какие-то детали ещё можно будет использовать позже в этом сезоне.

Хаджар начинал гонку с третьего места после своего успеха в субботней квалификации. Но гонщик продержался в пелотоне до 11-го круга, на котором и столкнулся с поломкой.