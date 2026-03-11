Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон — о темпе «Феррари» в сезоне-2026: можем бороться за подиумы и в будущем

Хэмилтон — о темпе «Феррари» в сезоне-2026: можем бороться за подиумы и в будущем
Комментарии

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», высказался о своём темпе в сезоне-2026 после дебютного этапа Гран-при Австралии, где занял четвёртое место.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

«Ещё пару кругов, и я бы догнал Шарля, так что это позитивно. Знаю, что делать в следующей гонке, знаю, где нам нужно прибавить и улучшиться. Так что можем бороться за подиумы и в будущем», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

Победу в Мельбурне одержал соотечественник Льюиса Джордж Расселл из команды «Мерседес». Второе место занял итальянец Андреа Кими Антонелли из немецкого коллектива. Напарник Хэмилтона Шарль Леклер стал третьим.

Материалы по теме
Льюис Хэмилтон обозначил, в чём «Феррари» уступает «Мерседесу»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android