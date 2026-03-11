Хэмилтон — о темпе «Феррари» в сезоне-2026: можем бороться за подиумы и в будущем

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», высказался о своём темпе в сезоне-2026 после дебютного этапа Гран-при Австралии, где занял четвёртое место.

«Ещё пару кругов, и я бы догнал Шарля, так что это позитивно. Знаю, что делать в следующей гонке, знаю, где нам нужно прибавить и улучшиться. Так что можем бороться за подиумы и в будущем», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

Победу в Мельбурне одержал соотечественник Льюиса Джордж Расселл из команды «Мерседес». Второе место занял итальянец Андреа Кими Антонелли из немецкого коллектива. Напарник Хэмилтона Шарль Леклер стал третьим.