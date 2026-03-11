Скидки
Колапинто — первый аргентинский гонщик в Ф-1, который смог финишировать на ГП Австралии

Комментарии

22-летний гонщик Формулы-1 Франко Колапинто, представляющий команду «Альпин», по итогам Гран-при Австралии — 2026 установил рекорд для аргентинцев, участвовавших в «Королевских гонках».

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

Колапинто стал первым представителем Аргентины, который смог финишировать на этапе в Австралии. Франко, стартовавший 16-м, закончил гонку на 14-м месте, уступив победителю Джорджу Расселлу из «Мерседеса» два круга.

За всю историю «Королевских гонок» из Аргентины в Гран-при Австралии с 1988 года принимало участие трое гонщиков, не считая Франко. Оскар Ларраури, выступавший в 1988 и в 1989 году за команду «ЕвроБрун», сошёл в 1988-м, а в 1989-м не прошёл квалификационную сессию. Эстебан Туэро в 1998-м сошёл в гонке на «Минарди». Гастон Маццакане в 2000-м сошёл за рулём «Минарди», а в 2001-м сошёл за рулём машины команды «Прост».

Примечательно, что для Франко Гран-при Австралии — 2026 стал первым в карьере, несмотря на то, что он в Формуле-1 с 2024 года. В 2024-м он сел за руль «Уильямс» во второй части сезона, а в 2025-м стал боевым в «Альпин» после шестого этапа в Майами, заменил Джека Дуэна. В оба сезона Гран-при Австралии проходил до того момента, как он садился за руль болида.

