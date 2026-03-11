«Они совершают ошибку». Соучредитель Ф-Е — о новом регламенте Формулы-1

Соучредитель Формулы-E Альберто Лонго высказался о новом регламенте Формулы-1.

«Думаю, есть очень старая испанская поговорка: «Пусть говорят». Всегда хорошо создавать шум. Так что если ты на слуху у людей, значит, ты важен, мы определённо так это и воспринимаем. Единственное, что могу сказать, как и всегда говорю, что являюсь большим фанатом Формулы-1. Определённо верю, что они неспроста решили пойти на эти правила, которые, вероятно, немного вредят их зрелищу и их шоу. Думаю, они приближают себя к нам. У нас нет исключительности, однако уже есть опыт в этой технологии.

Проблемы с энергией у Формулы-1 в режиме атаки? Да, в нашем чемпионате мы можем использовать восемь или шесть минут режима атаки, и машина не замедляется. Полагаю, им нужно вернуться к тому, чем они являются. Они всегда на слуху, у них полная мощность, они внедряют новейшие технологии, вот что такое Формула-1. Мы совершенно другое предложение. Мы были представлены как некая альтернатива с первого дня. Но проблема в том, что они пытаются стать похожими на Формулу-E.

По моему мнению, они совершают ошибку. Определённо верю, что они должны придерживаться того, чем являются, сохраняя свои принципы. Думаю, теперь будут больше изучать то, что делаем мы, как делали в последние годы. Очевидно, что мы очень продвинуты в плане конкретной используемой технологии», — приводит слова Лонго издание Motorsport.