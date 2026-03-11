Бортолето оценил потенциал двигателя «Ауди»

Бразильский гонщик Формулы-1 Габриэл Бортолето оценил двигатель своей команды «Ауди».

«Если посмотреть на все команды, мы находимся на самом раннем этапе развития в рамках действия этого технического регламента, который является самым большим изменением в технических правилах за всё моё время тут — и, возможно, за всю историю.

Сложность с машинами на первой гонке этого года будет разительно отличаться от дебютных Гран-при в следующих сезонах вплоть до 2030-го. По мере того, как машины становятся сложнее, двигатели становятся эффективнее, а борьба — плотнее. Но пока мы в самом начале пути, и цель заключается просто в постоянном развитии наших машин на протяжении всего его срока, включая силовую установку.

Возможная отмена этапов на Ближнем Востоке? На данный момент эти две гонки состоятся, это наш фокус. После каждой серии из шести гонок ФИА пересматривает ситуацию для ADUO. Пока говорить об этом слишком рано. Но думаю мы ещё довольно далеки от настоящего понимания того, сможем ли мы использовать эту функцию в своих интересах», — приводит слова Бортолето Motorsport.