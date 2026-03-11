Соучредитель Ф-Е заявил, что Формула-1 будет красть специалистов электрической серии

Соучредитель Формулы-E Альберто Лонго заявил, что Формула-1 и её коллективы будут нанимать специалистов электрической серии из-за нового регламента «Королевских гонок».

«Думаю, они будут изучать то, что делаем мы, как они делали в последние годы. Очевидно, мы очень продвинуты в плане конкретной используемой технологии. Поскольку Формула-1 становится более электрической или более гибридной, уверен, они будут ловить рыбу в наших водах в плане технических специалистов, инженеров и даже пилотов, почему бы и нет? Они попытаются украсть всех этих людей из наших команд и от производителей, это точно», — приводит слова Лонго издание Motorsport.