Соучредитель Ф-Е заявил, что Формула-1 будет красть специалистов электрической серии

Соучредитель Ф-Е заявил, что Формула-1 будет красть специалистов электрической серии
Соучредитель Формулы-E Альберто Лонго заявил, что Формула-1 и её коллективы будут нанимать специалистов электрической серии из-за нового регламента «Королевских гонок».

«Думаю, они будут изучать то, что делаем мы, как они делали в последние годы. Очевидно, мы очень продвинуты в плане конкретной используемой технологии. Поскольку Формула-1 становится более электрической или более гибридной, уверен, они будут ловить рыбу в наших водах в плане технических специалистов, инженеров и даже пилотов, почему бы и нет? Они попытаются украсть всех этих людей из наших команд и от производителей, это точно», — приводит слова Лонго издание Motorsport.

«Они совершают ошибку». Соучредитель Ф-Е — о новом регламенте Формулы-1
