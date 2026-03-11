Скидки
«Заряжает меня энергией». Хэмилтон восхитился природой Китая перед Гран-при в стране

«Заряжает меня энергией». Хэмилтон восхитился природой Китая перед Гран-при в стране
41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» восхитился природой Китая перед вторым этапом сезона-2026 в стране.

«Я здесь, в Китае, и приехал пораньше, как только смог, сразу после Гран-при Австралии. Прилетел сюда со своей мамой, мы полетели в Шанхай, а затем прямиком в глушь, и я оказался в национальном парке Цзючжайгоу, самом красивом месте, которое когда-либо видел. Здесь повсюду горы, красивые голубые лагуны.

И я никогда не думал… Видел фотографии Китая и образы, мне просто захотелось приехать и исследовать, увидеть больше, чем просто город. Воздух здесь такой свежий, такой чистый, чувствую, как это место заряжает меня энергией. Это такое красивое и особенное место, поэтому просто захотел поделиться с вами и показать миру, насколько красив Китай. В его культуре столько глубины — мы были в музеях, видели работы всех этих разных художников и мастеров. Да, и отдельно восхитили эти крошечные деревушки, тибетские деревни, которые мы посетили.

Чувствую себя невероятно благословленным и счастливым, чтобы у меня была возможность приехать сюда до гоночного уикенда. Просто хочу передать вам свою любовь. Спасибо вам огромное за поддержку на протяжении этих 20 лет в Формуле-1. Надеюсь, что смогу заставить вас гордиться мной в этом году, особенно в эти выходные», — сказал Хэмилтон в видео.

