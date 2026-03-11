Буэми — о жалобах Ферстаппена на регламент Ф-1: даже в Ф-Е едешь на пределе в квалификации

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион Формулы-Е, а также пилот симулятора «Ред Булл» Себастьен Буэми прокомментировал жалобы четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена на технический регламент.

«Да, согласен с его жалобами. Думаю, странно то, что на квалификационном круге ты не можешь просто ехать на пределе от старта до финиша, ведь даже в квалификации Формулы-E едешь на пределе. Тебя не волнует количество энергии [в батарее], но в Формуле-1 должен думать об энергии даже в квалификации.

Одно дело думать об этом в гонке, добавляя эту переменную, которой нужно управлять команде или пилоту, но необходимость управлять этой переменной в квалификации — я полностью понимаю его комментарий, что это не чистая Формула-1, где всегда был пилотаж на пределе. Теперь едешь быстро, но тебе нужно экономить [энергию], что само по себе является противоречием, но я полностью это понимаю», — приводит слова Буэми издание RacingNews365.