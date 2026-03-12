В Формуле-Е объяснили различия с Формулой-1 в подходах к проведению этапов

Соучредитель Формулы-E Альберто Лонго высказался о различиях в подходах к проведению этапов в сравнении с Формулой-1.

«Между нами есть разница — у них есть очень устоявшийся подход к выбору мест, где проводить гонки, и они точно знают, что им нужно. Мы же, напротив, думаю, гораздо более гибки. Можем проводить гонки в любом типе условий. Очевидно, у нас есть определённые ограничения, но при этом всём у нас нет тех ограничений, которые есть у них. Так что действительно считаю, большинство экспериментов, которые проводим мы, Формула-1 не смогла бы провести. Помните, когда мы проводили гонки в Бруклине или что-то подобное? Формула-1 никогда не смогла бы провести мероприятие там или в Париже.

Теперь, заглядывая в будущее, с Gen4 будем всё больше и больше переходить на более широкие трассы. Например, в Мексике мы ездим по совершенно другой трассе, нежели они, они не смогли бы этого сделать на той маленькой трассе. Они могли бы сказать то же самое о нас, что мы не смогли бы ездить на большой трассе, но это изменится. Со следующего года сможем без проблем ездить в Мексике на длинной трассе.

Так что да, думаю, мы в целом будем испытательной платформой для развития электромобилей, для электрических гонок в частности», — приводит слова Лонго издание Motorsport.