Карлос Сайнс-старший: новые правила изменили суть Ф-1, обгоны стали искусственными

Карлос Сайнс-старший, отец пилота «Уильямса» испанца Карлоса Сайнса, раскритиковал последнее изменение регламента в Формуле-1.

«Эти новые правила изменили суть Ф-1. Владельцы Ф-1 и ФИА должны вмешаться как можно скорее. Это как если бы мы начали по-другому играть в футбол, с другими мячом и воротами.

В Австралии я не увидел ни одного жёсткого торможения или серьёзного манёвра, просто обгоны, которые казались искусственными. Утеряны качество и характер гонок Формулы-1», — приводит слова Сайнса издание El Confidencial.

