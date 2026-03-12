Карлос Сайнс-старший: новые правила изменили суть Ф-1, обгоны стали искусственными

Карлос Сайнс-старший, отец пилота «Уильямса» испанца Карлоса Сайнса, раскритиковал последнее изменение регламента в Формуле-1.
«Эти новые правила изменили суть Ф-1. Владельцы Ф-1 и ФИА должны вмешаться как можно скорее. Это как если бы мы начали по-другому играть в футбол, с другими мячом и воротами.
В Австралии я не увидел ни одного жёсткого торможения или серьёзного манёвра, просто обгоны, которые казались искусственными. Утеряны качество и характер гонок Формулы-1», — приводит слова Сайнса издание El Confidencial.
