Перес — о работе в «Ред Булл»: в «Кадиллаке» больше ценят обратную связь от меня

Пилот «Кадиллака» мексиканец Серхио Перес высказался о начале сезона в составе американской команды.

«Определённо, последние шесть месяцев моего пребывания в «Ред Булл» были тяжёлыми во всех отношениях. Я чувствовал, что мне нужен перерыв. Я видел вещи, которые не были заметны со стороны, но они стали понятны после моего ухода.

Чувствую ли я себя иначе? Безусловно. Я вижу, как разрабатывается машина, мы движемся в одном направлении, и это помогает. И я определённо чувствую, что моя обратная связь ценится намного сильнее», — приводит слова Переса издание Motorsport.

Первый выезд «Кадиллака» на трассу в Формуле-1