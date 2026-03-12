В «Астон Мартин» скрыли, сколько у команды батарей перед Гран-при Китая

Главный инженер команды «Астон Мартин» Майк Крак отказался отвечать на вопрос о числе батарей у британской команды на фоне слухов о проблемах с их поставкой перед Гран-при Китая, который пройдёт с 13 по 15 марта в Шанхае.

«Я не думаю, что нам следует… Какой смысл говорить о числе батарей? Я не думаю, что нам стоит акцентировать на это внимание. У нас возникла определённая ситуация в Мельбурне. Не думаю, что нам стоит продолжать обсуждение числа батарей», — приводит слова Крака издание Racingnews365.

Ранее в «Хонде» высказались о проблемах «Астон Мартин» на старте сезона.

