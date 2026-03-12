«Противоречивая ситуация». Макс Ферстаппен высказался о своём будущем в Формуле-1

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен признался, что испытывает противоречивые чувства после смены регламента.

«Я не хочу уходить. Я хотел бы получать больше удовольствия, конечно, но у меня есть и другие вещи, которые меня радуют. Я выступлю на «Нордшляйфе». Надеюсь, что в ближайшие годы я смогу поехать в Спа, Ле-Мане… Я совмещаю разные вещи и ищу что-то ещё, что будет приносить мне удовольствие.

Немного противоречивая ситуация, поскольку мне не особо нравится машина, но нравится работать с людьми в команде и сотрудниками моторного отдела. Поэтому я не хочу уходить. Но надеюсь, что ситуация улучшится. У меня были разговоры с Ф-1 и ФИА», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.