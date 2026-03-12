«Поменял симулятор на «Нинтендо». Ферстаппен подшутил над новым регламентом Ф-1

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен в шуточной форме выразил недовольство новым регламентом Формулы-1.

«Я нашёл решение подешевле. Поменял свой симулятор на «Нинтендо Свитч». Немного попрактиковался в «Марио Карт» недавно. Находить грибы получается. С синей черепахой немного сложнее, но я работаю над этим», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции.

Отметим, что впоследствии пресс-служба Ф-1 вырезала этот фрагмент из записи.

Ранее в интервью Ферстаппен высказался о своём будущем в Формуле-1.

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен совершил обгон на гольф-каре