«Астон Мартин» специально делает акцент на проблемах «Хонды» ради поблажек — Auto sport

Комментарии

Команда Формулы-1 «Астон Мартин», столкнувшаяся с трудностями на старте нынешнего сезона, надеется получить поддержку от Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщает издание Auto sport Web.

По информации ресурса, глава команды Эдриан Ньюи может намеренно публично акцентировать внимание на проблемах с силовой установкой от «Хонды», чтобы раньше срока запустить процедуру AUDO (Additional Development Upgrade Opportunities). Согласно этой процедуре мотористу, отстающему от конкурентов, разрешается чаще внедрять обновления узлов силовой установки, а также проводить больше времени на испытательном стенде.

По правилам, первое применение AUDO может быть одобрено после шести Гран-при сезона, однако в «Астон Мартин» могут рассчитывать на более раннее одобрение привилегий для «Хонды».

Однако подобный сценарий вряд ли сработает, отметил в интервью японскому изданию руководитель одной из команд-конкурентов: «В 2015-м и 2016-м у „Хонды“ были сложности, мы согласились им помочь, а затем они взяли четыре чемпионства подряд. Так что мы не собираемся делать это снова, чтобы помочь им завоевать титулы в 2028-м и 2029-м».

Комментарии
