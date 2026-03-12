Трасса в Японии может стать заменой одного из этапов Ф-1 на Ближнем Востоке — RMC Motori

Японская трасса «Фудзи Спидвей» может стать заменой для одного из апрельских этапов Формулы-1 на Ближнем Востоке, находящихся под угрозой срыва из-за политического конфликта, сообщает издание RMC Motori.

По информации ресурса, японский автоконцерн «Тойота», владеющий автодромом, готов оплатить организацию.

Также сообщается, что затягивание решения по этапам в Саудовской Аравии и Бахрейне может быть обусловлено контрактом между Ф-1 и организаторами, согласно которому компенсация за отмену зависит от того, какая из сторон откажется от проведения Гран-при.

