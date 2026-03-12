Третий этап Systême Electric Drift Challenge пройдёт 21 и 22 марта в Усть-Лабинске

Чемпионат от двукратного чемпиона России по дрифту Аркадия Цареградцева уже бьёт рекорды, собрав более 330 уникальных участников за всю историю проведения соревнований. Число пилотов, подавших заявки на третий этап седьмого сезона, уже превысило 80 человек. Среди них – звезда мирового дрифта Георгий Чивчян на легендарной NGK Nissan Silvia S15 «Россиянка». Впервые в соревнованиях примут участие сразу два 1000-сильных Dodge Viper Александра Абрамова и Ильи Полищука.

По итогам первого и второго этапов, прошедших на СТК «Пилот» в ноябре 2025 года, лидером чемпионата с 466 баллами является Леонид Шнайдер (город Красноярск), выступающий на BMW E92.

В субботу состоятся квалификационные заезды, а в воскресенье определятся лидеры среди лучших 32 пилотов. Помимо традиционных личного и командного зачётов, в седьмом сезоне организаторы предусмотрели новые номинации – «Лучшее инженерное решение» и «Лучший стиль».

Для зрителей на СТК «Пилот» подготовлены комфортные места на трибунах или в зоне свободного размещения вдоль трассы, гарантированы дымные заезды от новичков и профессионалов, а также общение с пилотами и командами в парке сервиса и во время парада пилотов.

Расписание этапа:

21 марта, суббота

9:45-13:15. Квалификация (по группам);

13:15-14:00. Перерыв. Активности команд для зрителей;

14:00-17:15. Квалификация (по группам);

17:45. Брифинг пилотов. Результаты квалификации.

22 марта, воскресенье

8:45-9:45. Разминка;

10:15-12:45. Топ-32;

12:45-13:45. Перерыв;

12:45-13:30. Парад пилотов, автограф-сессия;

13:45-17:30. Топ-16, топ-8, топ-4, Финалы;

18:00. Награждение.