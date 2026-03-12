Скидки
На болиде «Феррари» замечена ещё одна аэродинамическая новинка

Известный испанский журналист Альберт Фабрега заметил на болиде итальянского коллектива Формулы-1 «Феррари» в преддверии Гран-при Китая новый аэродинамический элемент в виде «крылышек» на Halo.

Фото: Страница журналиста Альберта Фабреги в социальной сети Х

Напомним, Гран-при Китая пройдёт с 13 по 15 марта на Международном автодроме Шанхая. В данный момент личный зачёт Формулы-1 возглавляет пилот немецкого коллектива «Мерседес» британец Джордж Расселл, который заработал к настоящему моменту 25 очков. Второе место занимает его напарник итальянец Андреа Кими Антонелли с 18 очками. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер. Ему удалось набрать 15 очков.

