Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Перес: вопрос времени, когда на старте произойдёт масштабная авария из-за новых моторов

Перес: вопрос времени, когда на старте произойдёт масштабная авария из-за новых моторов
Комментарии

36-летний пилот американской команды Формулы-1 «Кадиллак» мексиканец Серхио Перес выразил опасение, что вскоре из-за особенностей двигателей в скором будущем на старте на одном из этапов произойдёт масштабная авария.

«Очень жаль, что я говорю это, но всего лишь вопрос времени, когда произойдёт масштабная авария [на старте из-за новых моторов]. Эти силовые агрегаты очень трудно запустить. Старт может быть как хорошим, так и плохим, в зависимости от множества факторов. Вы можете заглохнуть, как это случилось с Лоусоном, и тогда это может быть очень, очень опасно, потому что скорости, которые вы в конечном итоге развиваете в течение двух-трёх секунд, являются экстремальными. Сложный вопрос, потому что я не знаю, что делать. Просто новые двигатели очень трудно запускать», — приводит слова Переса портал Motorsport.

Материалы по теме
Перес — о работе в «Ред Булл»: в «Кадиллаке» больше ценят обратную связь от меня
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android