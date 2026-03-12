Перес: вопрос времени, когда на старте произойдёт масштабная авария из-за новых моторов

36-летний пилот американской команды Формулы-1 «Кадиллак» мексиканец Серхио Перес выразил опасение, что вскоре из-за особенностей двигателей в скором будущем на старте на одном из этапов произойдёт масштабная авария.

«Очень жаль, что я говорю это, но всего лишь вопрос времени, когда произойдёт масштабная авария [на старте из-за новых моторов]. Эти силовые агрегаты очень трудно запустить. Старт может быть как хорошим, так и плохим, в зависимости от множества факторов. Вы можете заглохнуть, как это случилось с Лоусоном, и тогда это может быть очень, очень опасно, потому что скорости, которые вы в конечном итоге развиваете в течение двух-трёх секунд, являются экстремальными. Сложный вопрос, потому что я не знаю, что делать. Просто новые двигатели очень трудно запускать», — приводит слова Переса портал Motorsport.