Хэмилтон отреагировал на решение «Феррари» привезти крыло-«макарену» в Китай

Хэмилтон отреагировал на решение «Феррари» привезти крыло-«макарену» в Китай
41-летний семикратный чемпион Ф-1 британец Льюис Хэмилтон отреагировал на решение итальянского коллектива «Феррари» привезти крыло-«макарену» на Гран-при Китая.

«Мы провели в работе над антикрылом целый день и получили то, что нам было нужно. Очень благодарен команде, поскольку, на самом деле, его должны были представить позже, и они действительно усердно работали, чтобы разработать его и привезти сюда. Это просто… здорово — видеть, что команда борется, напирает, гоняется и действительно работает сверхурочно на заводе, чтобы иметь возможность вносить улучшения, в этом и суть игры. В прошлом году нам и лично мне не удалось увидеть весь потенциал команды в таком режиме, потому что мы столкнулись с некоторыми проблемами», — приводит слова Хэмилтона портал RacingNews365.

«Заряжает меня энергией». Хэмилтон восхитился природой Китая перед Гран-при в стране
