Джордж Расселл показал новый дизайн шлема для ГП Китая

28-летний пилот немецкого коллектива «Мерседес» британец Джордж Расселл показал новый дизайн шлема, созданного специально для Гран-при Китая.

«Новый китайский шлем! Я обожаю посещать эту ​​прекрасную страну. В этом году дизайн шлема вдохновлён местными деталями, пейзажами и китайским фарфором, что видно по контрасту между синими и белыми элементами. Спасибо за вашу поддержку, и, надеюсь, вам понравится шлем», — подписал Расселл фото, опубликовав их на своей странице в социальной сети Х.

Фото: Из личного архива Расселла

Напомним, Гран-при Китая пройдёт с 13 по 15 марта на Международном автодроме Шанхая. В данный момент личный зачёт Формулы-1 возглавляет Джордж Расселл, который заработал к настоящему моменту 25 очков.