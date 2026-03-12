«Феррари» показала Mario Kart на рулевом колесе Леклера, установленном в машине

Пресс-служба итальянского коллектива Формулы-1 «Феррари» показала Mario Kart на рулевом колесе гонщика команды монегаска Шарля Леклера, установленном в машине, в преддверии старта Гран-при Китая.

Напомним, Гран-при Китая пройдёт с 13 по 15 марта на Международном автодроме Шанхая. В данный момент личный зачёт Формулы-1 возглавляет пилот немецкого коллектива «Мерседес» британец Джордж Расселл, который заработал к сегодняшнему дню 25 очков. Второе место занимает его напарник итальянец Андреа Кими Антонелли с 18 очками. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Скудерии» Шарль Леклер. Ему удалось набрать 15 очков.