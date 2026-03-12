Стала известна серьёзная проблема, с которой столкнулись пилоты Ф-1 на ГП Австралии

Часть проблем со стартом на Гран-при Австралии была связана с правилом, направленным на ограничение общего энергопотребления болидов. Об этом информирует портал The Race.

В соответствии с техническим регламентом Формулы-1, каждому пилоту предоставляется максимальное количество подзарядок на каждом круге. В Австралии этот показатель был установлен на уровне восьми мегаджоулей. Он автоматически обнулялся каждый раз, когда гонщик пересекал линию хронометража, которая находилась рядом с финишной чертой. А при превышении лимита на восемь мегаджоулей на круге батарея болида не подзаряжалась до момента, пока пилот не пересекал линию.

Однако, поскольку прогревочный круг засчитывался так же, как и гоночный, многие пилоты потратили исходную энергию именно на нём, не оставляя резерва, совершая рутинные действия в виде разогрева тормозов и прогревания шин. Подобное крайне быстро привело к расходу лимита в восемь мегаджоулей. Отметим, что чем ближе пилот находился к старту, тем быстрее у него начинался расход энергии.

Таким образом, у разных пилотов был разный уровень заряда. Это также повлияло на температуру шин и эффективность торможения.

Но на предстоящем этапе в Китае команды будут лучше сохранять лимит энергии, меньше прогревая шины, поскольку уже оказались в курсе проблемы. Также линия хронометража будет находиться в 190 метрах от старта для того, чтобы все пилоты были в равном положении.