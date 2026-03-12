«Феррари» и другие команды Ф-1 блокируют свежие предложения по изменению процедуры старта

«Феррари» и некоторые другие команды блокируют свежие предложения по изменению стартовой процедуры после Гран-при Австралии, где выявились проблемы с энергосистемами машин. Об этом сообщает портал Motorsport.

Согласно имеющейся информации, несколько коллективов, в том числе и «Мерседес», настаивают на дальнейших изменениях в процедуре старта, выступая за добавление дополнительного времени для подготовки болидов, чтобы устранить дисбаланс и уменьшить риск аварий. Но эти предложения не получают поддержки в других командах, в частности в «Феррари». Их позиция заключается в том, что есть правила, которые были установлены заранее.

Кроме того, в «Скудерии» считают, что другим командам следует обратить внимание не на изменение правил, а на внутренние процессы каждой команды, где возможны улучшения, поскольку ранее уже был согласован компромисс в виде пятисекундного увеличения стартовой процедуры.