Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» и другие команды Ф-1 блокируют свежие предложения по изменению процедуры старта

«Феррари» и другие команды Ф-1 блокируют свежие предложения по изменению процедуры старта
Комментарии

«Феррари» и некоторые другие команды блокируют свежие предложения по изменению стартовой процедуры после Гран-при Австралии, где выявились проблемы с энергосистемами машин. Об этом сообщает портал Motorsport.

Согласно имеющейся информации, несколько коллективов, в том числе и «Мерседес», настаивают на дальнейших изменениях в процедуре старта, выступая за добавление дополнительного времени для подготовки болидов, чтобы устранить дисбаланс и уменьшить риск аварий. Но эти предложения не получают поддержки в других командах, в частности в «Феррари». Их позиция заключается в том, что есть правила, которые были установлены заранее.

Кроме того, в «Скудерии» считают, что другим командам следует обратить внимание не на изменение правил, а на внутренние процессы каждой команды, где возможны улучшения, поскольку ранее уже был согласован компромисс в виде пятисекундного увеличения стартовой процедуры.

Материалы по теме
«Это не гонки». Почему в Ф-1 массово недовольны новыми болидами и считают их опасными
«Это не гонки». Почему в Ф-1 массово недовольны новыми болидами и считают их опасными
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android