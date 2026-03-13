Скидки
Расселл назвал глупым и эгоистичным отказ «Феррари» принимать изменения в процедуре старта

28-летний пилот немецкого коллектива «Мерседес» британец Джордж Расселл выступил с критикой в адрес «Феррари» за отказ в принятии предложения по изменению процедуры старта.

«К сожалению, иногда, когда вы пытаетесь внести изменения на благо спорта, если у команды есть конкурентное преимущество — как у «Феррари» сейчас с учётом стартов гонок — они не захотят, чтобы что-либо менялось.

Думаю, половина участников гонки оказалась в затруднительном положении из-за особенностей правил старта в Мельбурне. Теперь мы это знаем, но, поскольку некоторые команды сопротивлялись изменениям, нам просто придётся как-то это обойти. ФИА рассматривала возможность корректировки процедуры старта, но, как вы можете себе представить, некоторые команды, которые хорошо стартовали, не хотели этого, что, на мой взгляд, глупо. Я не слишком обеспокоен, однако это, безусловно, вызов.

Хотят ли в ФИА изменить это правило? Могли бы это сделать и, кажется, хотят, но им нужно подавляющее большинство голосов команд, которого у них нет. Вы, вероятно, можете догадаться, какая команда против этого.

Я не думаю, что они выиграют от этой проблемы. Теперь все команды знают о проблеме, мы просто будем её объезжать. Однако это лишь создаёт ненужные сложности там, где их быть не должно. Половина пилотов на стартовой решётке в Мельбурне вышла из строя. Мы приспособимся. Теперь мы знаем, чего нужно опасаться.

ФИА просто хотела облегчить нам жизнь и снять этот лимит, но, как это часто бывает, у людей эгоистичные взгляды и они хотят делать то, что лучше для них самих. И это часть Формулы-1 и часть вызовов чемпионата. Мы с этим справимся, и я думаю, что старты здесь будут намного лучше», — приводит слова Расселла портал Sky Sports.

