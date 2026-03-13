Скидки
Формула-1 — Гран-при Китая 2026 — результаты свободной практики

Расселл — лучший в тренировке Гран-при Китая, Ферстаппен — 8-й, Алонсо — 18-й
В пятницу, 13 марта, на автодроме в Шанхае прошла единственная свободная практика второго этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Китая. Лучшее время показал британский гонщик из команды «Мерседес» Джордж Расселл. Второй — его напарник итальянец Андреа Кими Антонелли. Британец и действующий чемпион мира Ландо Норрис («Макларен») — третий.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Свободная практика 1
13 марта 2026, пятница. 06:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:32.741
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.120
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.555

Формула-1. Гран-при Китая. Свободная практика:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:32.741.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.120.
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.555.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.731.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0.858.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.388.
7. Оливер Берман («Хаас») +1.685.
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.800.
9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.898.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1.935.
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2.032.
12. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.087.
13. Исак Хаджар («Ред Булл») +2.115.
14. Эстебан Окон («Хаас») +2.136.
15. Франко Колапинто («Альпин») +2.206.
16. Алекс Албон («Уильямс») +2.739.
17. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.938.
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.115.
19. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.316.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4.483.
21. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +5.155.
22. Серхио Перес («Кадиллак») +6.459.

