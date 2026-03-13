Расселл — лучший в тренировке Гран-при Китая, Ферстаппен — 8-й, Алонсо — 18-й

В пятницу, 13 марта, на автодроме в Шанхае прошла единственная свободная практика второго этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Китая. Лучшее время показал британский гонщик из команды «Мерседес» Джордж Расселл. Второй — его напарник итальянец Андреа Кими Антонелли. Британец и действующий чемпион мира Ландо Норрис («Макларен») — третий.

Формула-1. Гран-при Китая. Свободная практика:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:32.741.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.120.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.555.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.731.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0.858.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.388.

7. Оливер Берман («Хаас») +1.685.

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.800.

9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.898.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1.935.

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2.032.

12. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.087.

13. Исак Хаджар («Ред Булл») +2.115.

14. Эстебан Окон («Хаас») +2.136.

15. Франко Колапинто («Альпин») +2.206.

16. Алекс Албон («Уильямс») +2.739.

17. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.938.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.115.

19. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.316.

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4.483.

21. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +5.155.

22. Серхио Перес («Кадиллак») +6.459.