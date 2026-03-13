Фото: трофей, который получит победитель спринт-квалификации Формулы-1 на Гран-при Китая

В социальных сетях опубликовали фотографию трофея, который получит победитель первой спринт-квалификации Формулы-1 в сезоне-2026, которая состоится на Гран-при Китая в пятницу, 13 марта (10:30 по московскому времени).

Фото: x.com/44britcedes

Турнирную таблицу в личном зачёте после Гран-при Австралии возглавляет британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, набравший в Мельбурне 25 очков за победу на этапе. Второе место у его итальянского напарника Андреа Кими Антонелли — 18 очков. Третий — монегаск Шарль Леклер из «Феррари» (15 очков).

В Кубке конструкторов лидирует немецкий коллектив — 43 балла. «Феррари» — вторая (27).