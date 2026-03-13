Льюис Хэмилтон прокомментировал номинацию фильма F1 на премию «Оскар»

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон прокомментировал номинацию фильма F1 на кинопремию «Оскар»-2026.

«Я рассматривал все варианты добраться туда, но, к сожалению, у меня не получится. Но я созвонюсь с продюсерами, когда они будут там, будет здорово.

Я невероятно горд. Никогда бы не подумал, что таким будет результат нашей работы за последние годы. Удивительно. Я не владею спортом, но здорово видеть рекламу по всему миру, ажиотаж, видеть, как новые люди увлекаются спортом так же, как и я», — приводит слова Хэмилтона журналист Адам Купер в социальных сетях.

