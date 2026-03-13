Скидки
Льюис Хэмилтон прокомментировал номинацию фильма F1 на премию «Оскар»

Льюис Хэмилтон прокомментировал номинацию фильма F1 на премию «Оскар»
Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон прокомментировал номинацию фильма F1 на кинопремию «Оскар»-2026.

«Я рассматривал все варианты добраться туда, но, к сожалению, у меня не получится. Но я созвонюсь с продюсерами, когда они будут там, будет здорово.

Я невероятно горд. Никогда бы не подумал, что таким будет результат нашей работы за последние годы. Удивительно. Я не владею спортом, но здорово видеть рекламу по всему миру, ажиотаж, видеть, как новые люди увлекаются спортом так же, как и я», — приводит слова Хэмилтона журналист Адам Купер в социальных сетях.

Хэмилтон — о темпе «Феррари» в сезоне-2026: можем бороться за подиумы и в будущем

Хэмилтон показал, как тренировался перед сезоном-2026 Ф-1

