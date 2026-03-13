Скидки
В «Кадиллаке» объяснили, почему Перес пропустил спринт-квалификацию Гран-при Китая

Комментарии

В команде Формулы-1 «Кадиллак» объяснили, почему мексиканский гонщик Серхио Перес не выехал на трассу в первом сегменте в спринт-квалификации Гран-при Китая, которая в данные минуты проходит на автодроме в Шанхае.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
13 марта 2026, пятница. 10:30 МСК
Идёт

«Чеко не будет участвовать в этой спринтерской квалификации. Команда выявила проблему с топливной системой в конце первой тренировки, которую не удалось устранить вовремя. Валттери [Боттас] участвует в сессии, как и планировалось», — заявили в пресс-службе американского коллектива.

Напарник Переса Боттас не смог пройти во второй сегмент.

Спортивный портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.

Фото: трофей, который получит победитель спринт-квалификации Формулы-1 на Гран-при Китая
