Расселл выиграл спринт-квалификацию ГП Китая Ф-1, Антонелли — 2-й, Ферстаппен — 8-й

В пятницу, 13 марта, на Международном автодроме Шанхая состоялась первая спринт-квалификация Формулы-1 в сезоне-2026, которая прошла в рамках Гран-при Китая. Лучшее время показал гонщик команды «Мерседес» Джордж Расселл, второй результат у его напарника Андреа Кими Антонелли, третий — Ландо Норрис («Макларен»). Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» сумел показать только восьмое время.

Формула-1. Гран-при Китая. Спринт-квалификация

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:31.520.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.289.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.621.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.641.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.704.

6. Шарль Леклер («Феррари») +1.008.

7. Пьер Гасли («Альпин») +1.368.

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.734.

9. Оливер Берман («Хаас») +1.889.

10. Исак Хаджар («Ред Булл») +2.203.

После второго сегмента выбыли:

11. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:33.635.

12. Эстебан Окон («Хаас») — 1:33.639.

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:33.714.

14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:33.774.

15. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:34.048.

16. Франко Колапинто («Альпин») — 1:34.327.

После первого сегмента выбыли:

17. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:34.761.

18. Алекс Албон («Уильямс») — 1:35.305.

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:35.581.

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:36.151.

21. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:37.378.

22. Серхио Перес («Кадиллак») — нет времени.