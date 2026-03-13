Скидки
Формула-1 — Гран-при Китая 2025— результаты спринт-квалификации

Расселл выиграл спринт-квалификацию ГП Китая Ф-1, Антонелли — 2-й, Ферстаппен — 8-й
Комментарии

В пятницу, 13 марта, на Международном автодроме Шанхая состоялась первая спринт-квалификация Формулы-1 в сезоне-2026, которая прошла в рамках Гран-при Китая. Лучшее время показал гонщик команды «Мерседес» Джордж Расселл, второй результат у его напарника Андреа Кими Антонелли, третий — Ландо Норрис («Макларен»). Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» сумел показать только восьмое время.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
13 марта 2026, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31.520
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.289
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.621

Формула-1. Гран-при Китая. Спринт-квалификация

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:31.520.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.289.
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.621.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.641.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.704.
6. Шарль Леклер («Феррари») +1.008.
7. Пьер Гасли («Альпин») +1.368.
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.734.
9. Оливер Берман («Хаас») +1.889.
10. Исак Хаджар («Ред Булл») +2.203.

После второго сегмента выбыли:

11. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:33.635.
12. Эстебан Окон («Хаас») — 1:33.639.
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:33.714.
14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:33.774.
15. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:34.048.
16. Франко Колапинто («Альпин») — 1:34.327.

После первого сегмента выбыли:

17. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:34.761.
18. Алекс Албон («Уильямс») — 1:35.305.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:35.581.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:36.151.
21. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:37.378.
22. Серхио Перес («Кадиллак») — нет времени.

