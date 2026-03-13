Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал победу в спринт-квалификации Гран-при Китая, состоявшейся сегодня, 13 марта, в Шанхае.

«Машина вела себя сегодня отлично. После гонки в Мельбурне мы знали, что у нас хороший болид, двигатель работает превосходно, и сегодня управлять автомобилем было очень приятно. Интересно, какая разница во времени на круге по сравнению с прошлым годом, потому что по ощущениям было намного быстрее. После Мельбурна мы много работали над тем, чтобы лучше стартовать, и завтра узнаем, поможет ли это нам», — сказал Расселл после выступления.

Льюис Хэмилтон восхитился природой Китая