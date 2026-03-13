Стюарды расследуют блокировку Норриса со стороны Антонелли в спринт-квалификации ГП Китая

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) расследуют инцидент, который произошёл во втором сегменте спринт-квалификации между пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и действующим чемпионом из «Макларена» Ландо Норрисом.
Антонелли заблокировал британца, о чём Ландо сообщил команде, а стюарды объявили, что будут расследовать инцидент после завершения спринт-квалификации.
Формула-1. Гран-при Китая. Спринт-квалификация
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:31.520.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.289.
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.621.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.641.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.704.
6. Шарль Леклер («Феррари») +1.008.
7. Пьер Гасли («Альпин») +1.368.
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.734.
9. Оливер Берман («Хаас») +1.889.
10. Исак Хаджар («Ред Булл») +2.203.
- 13 марта 2026
-
12:21
-
11:31
-
11:27
-
11:17
-
10:45
-
10:32
-
09:57
-
08:31
-
07:47
-
03:30
-
00:18
- 12 марта 2026
-
23:41
-
23:30
-
22:49
-
22:02
-
20:33
-
19:24
-
18:54
-
17:31
-
16:46
-
16:41
-
15:53
-
14:47
-
13:38
-
12:15
-
10:18
-
09:27
-
00:44
- 11 марта 2026
-
23:52
-
23:40
-
22:33
-
21:35
-
21:02
-
20:37
-
19:54