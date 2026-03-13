Стюарды расследуют блокировку Норриса со стороны Антонелли в спринт-квалификации ГП Китая

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) расследуют инцидент, который произошёл во втором сегменте спринт-квалификации между пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и действующим чемпионом из «Макларена» Ландо Норрисом.

Антонелли заблокировал британца, о чём Ландо сообщил команде, а стюарды объявили, что будут расследовать инцидент после завершения спринт-квалификации.

Формула-1. Гран-при Китая. Спринт-квалификация

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:31.520.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.289.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.621.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.641.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.704.

6. Шарль Леклер («Феррари») +1.008.

7. Пьер Гасли («Альпин») +1.368.

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.734.

9. Оливер Берман («Хаас») +1.889.

10. Исак Хаджар («Ред Булл») +2.203.