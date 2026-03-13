Хэмилтон — о 4-м месте в спринт-квалификации в Китае: должны усердно работать в Маранелло

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») подвёл итоги спринт-квалификации Гран-при Китая, где занял четвёртое место.

«Я очень доволен сессией. Мои инженеры проделали фантастическую работу, чтобы подготовить машину, потому что единственная тренировка была сложной из-за разворота. В целом машина чувствовалась отлично. Просто, думаю, мы проигрываем на прямых — и теряем там много времени.

Нам предстоит много работы. Мы должны очень усердно работать в Маранелло, чтобы улучшить мощность. Это то, о чём мы знали ещё в прошлом году, мы думали, что «Мерседес» начал раньше нас и остальных — как они уже делали в прошлый раз [в 2014 году]. Так что они проделали фантастическую работу, и мы должны прибавлять, чтобы сократить этот разрыв.

Машина чувствуется отлично, и, думаю, мы можем конкурировать с ними в поворотах, но когда не хватает мощности, то всё так, как вы видите», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.