Антонелли объяснил, почему не смог побороться за победу в спринт-квалификации

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал выступление в спринт-квалификации Гран-при Китая, состоявшейся сегодня, 13 марта, в Шанхае. Напомнил, итальянец показал второй результат.

«Темп очень высок. Просто не удалось собрать круг в конце на «софте». Ещё есть над чем работать. Всё начнётся завтра.

Чувствую себя хорошо в машине. Всё сводится к деталям и умению собрать их воедино. Постараемся хорошо стартовать завтра [в спринте] и хорошо квалифицироваться», — приводит слова Антонелли Sky Sports.

Ранее Джордж Расселл прокомментировал победу в спринт-квалификации Гран-при Китая.

