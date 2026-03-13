Скидки
Стюарды вынесли решение по блокировке Норриса со стороны Антонелли в спринт-квалификации

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) приняли решение не наказывать пилота команды Формулы-1 «Мерседес» Андреа Кими Антонелли за блокировку Ландо Норриса («Макларен») во втором сегменте спринт-квалификации Гран-при Китая.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
13 марта 2026, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31.520
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.289
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.621

«Пилот автомобиля №1 (Ландо Норрис) сообщил нам, что он находился на «прогревочном круге с хорошим темпом», а не на быстром круге. Другими словами, он не пытался активно показать значимое время на круге, когда автомобиль №12 (Кими Антонелли) выехал с пит-лейна и оказался на трассе. Если бы автомобиль №1 находился на быстром круге, то, учитывая положение автомобиля №12 на трассе, автомобиль №12 создал бы автомобилю №1 ненужную помеху.

В свете чёткой позиции, занятой пилотом автомобиля №1, о том, что ему не помешал автомобиль №12, поскольку он не пытался показать значимое время на круге, мы не стали предпринимать никаких дальнейших действий», — говорится в решении стюардов.

Ф-1 в Китае: «Ред Булл» резко провалился, «Мерседес» снова без конкурентов
