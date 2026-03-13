Норрис — о спринт-квалификации: рад, что обошёл обе «Феррари»

Чемпион мира и пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление в спринт-квалификации Гран-при Китая, состоявшейся сегодня, 13 марта, в Шанхае. Напомнил, британец показал третий результат.

«Я доволен результатом. Третье место – лучшее, что мы способны показать сейчас. По правде говоря, я очень доволен тем, что обошёл обе «Феррари» сегодня, поскольку они смотрелись неплохо. Отлично, хорошая позиция на завтра.

С определёнными моментами стало лучше на этом уикенде, трасса проще, если говорить о силовых установках, поэтому все держатся плотнее», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Материалы по теме Джордж Расселл прокомментировал победу в спринт-квалификации Гран-при Китая

«Макларен» запустил двигатель на болиде 2026 года