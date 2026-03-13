Вольф заявил, что «Макларен» скоро присоединится к лидерам сезона-2026

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф подвёл итоги спринт-квалификации Гран-при Китая.

«У всех разные концепции… «Макларен», не вдаваясь в детали, принял некоторые решения, которые сильно отличаются от наших, например, в отношении передаточных чисел коробки передач. Это могло быть хорошо или могло быть плохо. Но это совершенно новая машина.

Заводские команды сейчас вырвались вперёд, но это лишь вопрос времени. Вы видите, что делают другие, у вас точно такое же оборудование, точно такое же программное обеспечение, и в таком случае побеждает тот, кто лучше сможет всё смоделировать. Я не сомневаюсь, что «Макларен» — это грозная структура, и совсем скоро они станут частью борьбы в первых рядах», — сказал Вольф в эфире Sky Sports.