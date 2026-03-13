Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф заявил, что «Макларен» скоро присоединится к лидерам сезона-2026

Вольф заявил, что «Макларен» скоро присоединится к лидерам сезона-2026
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф подвёл итоги спринт-квалификации Гран-при Китая.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
13 марта 2026, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31.520
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.289
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.621

«У всех разные концепции… «Макларен», не вдаваясь в детали, принял некоторые решения, которые сильно отличаются от наших, например, в отношении передаточных чисел коробки передач. Это могло быть хорошо или могло быть плохо. Но это совершенно новая машина.

Заводские команды сейчас вырвались вперёд, но это лишь вопрос времени. Вы видите, что делают другие, у вас точно такое же оборудование, точно такое же программное обеспечение, и в таком случае побеждает тот, кто лучше сможет всё смоделировать. Я не сомневаюсь, что «Макларен» — это грозная структура, и совсем скоро они станут частью борьбы в первых рядах», — сказал Вольф в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
Ф-1 в Китае: «Ред Булл» резко провалился, «Мерседес» снова без конкурентов
Ф-1 в Китае: «Ред Булл» резко провалился, «Мерседес» снова без конкурентов
Материалы по теме
Официально
Стюарды вынесли решение по блокировке Норриса со стороны Антонелли в спринт-квалификации
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android