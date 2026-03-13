«Придётся выживать». Алонсо рассказал о проблемах «Астон Мартин» на Гран-при Китая

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо рассказал о проблемах команды после спринт-квалификации Гран-при Китая.

Так, британской команде пришлось заменить батарею на машине испанца из-за проблем с программным обеспечением.

«Мы попытаемся проехать круги. У нас не осталось больше запчастей для силовой установки, поэтому любые проблемы всё сильно усложнят для нас до конца уикенда. Нам придётся выживать, учитывая надёжность, и попытаться извлечь максимум из возможного.

«Уильямс» здесь в трёх десятых впереди. В Австралии было восемь, так что мы добились прогресса, но до них по-прежнему далеко», — приводит слова Алонсо издание AS.