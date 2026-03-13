«Катастрофа». Ферстаппен жёстко раскритиковал болид «Ред Булл» после спринт-квалификации

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен раскритиковал машину команды после выступления в спринт-квалификации Гран-при Китая, где он стал восьмым.

«Весь день был катастрофой, если говорить о темпе. Потому что сцепления нет. По правде говоря, это самая большая проблема. Никакого сцепления, никакого баланса, просто огромная потеря времени в поворотах.

Очевидно, из-за этого начинаются возникать другие мелкие проблемы, но главная проблема для нас – это полный провал в поворотах», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции.

