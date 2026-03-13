Скидки
Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии Ф-1 будут отменены в эти выходные — Crash.net

Формула-1 во время Гран-при Китая объявит о том, что этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии будут отменены, о чём сообщили в Crash.net.

Исход гонки был под вопросом с тех пор, как 28 февраля в регионе Персидского залива начались военные действия после совместных американо-израильских ударов по Ирану. С тех пор ФИА и Формула-1 продолжают следить за ситуацией в тесном сотрудничестве с организаторами гонок в Бахрейне и Джидде и властями страны.

Считается, что саудовские промоутеры были особенно заинтересованы в том, чтобы сохранить мероприятия на своей территории, если это вообще возможно.

Этап в Бахрейне запланирован с 10 по 12 апреля, а в Саудовской Аравии с 17 по 19 апреля.

