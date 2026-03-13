Скидки
Бриаторе подтвердил слух о желании «Мерседеса» купить часть акций «Альпин»

Советник «Альпин» Флавио Бриаторе подтвердил слух о том, что «Мерседес» хочет приобрести 24% акций команды, принадлежащих американской инвестиционной компании Otro Capital.

«Каждый день ситуация меняется. Но я знаю, что имеют место быть переговоры с «Мерседесом». Не с Тото [Вольфом], а с «Мерседесом». Посмотрим, что будет дальше.

На данный момент у нас есть три или четыре потенциальных покупателя. И не забывайте, что речь идёт о доле Otro, а не «Альпин». Есть несколько кандидатов, готовых к сделке.

Хочу ли я сам приобрести акции? Нет-нет. Я просто наблюдаю за происходящим. У нас нет никаких контактов с Otro», — приводит слова Бриаторе издание Motorsport.

