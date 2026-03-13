Хэмилтон не понимает, почему «Феррари» сняла экспериментальное крыло на ГП Китая

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари», высказался об экспериментальном крыле итальянского коллектива под названием «макарена», которое в команде привезли в Шанхай, но после некоторого времени сняли с болидов британца и Шарля Леклера.

«Я не совсем понимаю, почему мы от него отказались. Мы торопились, чтобы привезти его сюда, и он не должен был быть на машинах до четвёртой или пятой гонки, или что-то в этом роде. Так что они проделали отличную работу, что так быстро его привезли, и у нас было только два таких крыла. Возможно, это было немного преждевременно, поэтому мы его сняли. Машина всё ещё была отличной, и мы будем работать над тем, чтобы вернуть его, когда он будет готов», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.