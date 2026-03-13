Хэмилтон не понимает, почему «Феррари» сняла экспериментальное крыло на ГП Китая

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари», высказался об экспериментальном крыле итальянского коллектива под названием «макарена», которое в команде привезли в Шанхай, но после некоторого времени сняли с болидов британца и Шарля Леклера.
«Я не совсем понимаю, почему мы от него отказались. Мы торопились, чтобы привезти его сюда, и он не должен был быть на машинах до четвёртой или пятой гонки, или что-то в этом роде. Так что они проделали отличную работу, что так быстро его привезли, и у нас было только два таких крыла. Возможно, это было немного преждевременно, поэтому мы его сняли. Машина всё ещё была отличной, и мы будем работать над тем, чтобы вернуть его, когда он будет готов», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
- 13 марта 2026
-
14:59
-
14:52
-
13:51
-
13:38
-
13:20
-
13:17
-
12:51
-
12:49
-
12:43
-
12:21
-
11:31
-
11:27
-
11:17
-
10:45
-
10:32
-
09:57
-
08:31
-
07:47
-
03:30
-
00:18
- 12 марта 2026
-
23:41
-
23:30
-
22:49
-
22:02
-
20:33
-
19:24
-
18:54
-
17:31
-
16:46
-
16:41
-
15:53
-
14:47
-
13:38
-
12:15
-
10:18