Хэмилтон не понимает, почему «Феррари» сняла экспериментальное крыло на ГП Китая

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари», высказался об экспериментальном крыле итальянского коллектива под названием «макарена», которое в команде привезли в Шанхай, но после некоторого времени сняли с болидов британца и Шарля Леклера.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
13 марта 2026, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31.520
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.289
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.621

«Я не совсем понимаю, почему мы от него отказались. Мы торопились, чтобы привезти его сюда, и он не должен был быть на машинах до четвёртой или пятой гонки, или что-то в этом роде. Так что они проделали отличную работу, что так быстро его привезли, и у нас было только два таких крыла. Возможно, это было немного преждевременно, поэтому мы его сняли. Машина всё ещё была отличной, и мы будем работать над тем, чтобы вернуть его, когда он будет готов», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

